СНБО провел заседание по штамму коронавируса "Дельта": что решили

Совет национальной безопасности и обороны Украины провел совещание по вопросам распространения штамма коронавируса SARS-CoV-2 Delta.
Обсудили эффективность медицинской системы страны в условиях максимальных угроз, сообщает пресс-служба СНБО.
Участники совещания обсудили вопросы опасности распространения в Украине нового штамма "Дельта" коронавируса SARS-CoV-2 и вероятных путей его попадания на территорию Украины.
Необходимо:
провести противоэпидемические мероприятия;
ускорение темпов вакцинации и обеспечение её доступности, особенно для уязвимых к Covid-19 слоев населения — украинцев в возрасте 60 + и медиков;
активизация информационно-просветительской работы о важности и безопасности иммунопрофилактики;
совершенствование отечественных протоколов лечения в соответствии с требованиями настоящего;
усиление готовности учреждений здравоохранения оказывать медицинскую помощь пациентам с диагнозом Covid-19 в случае массовой заболеваемости.
Важно:
раннее выявление штамма "Дельта";
усиление качественного отслеживания контактных лиц;
усиление лабораторной составляющей для выявления нового штамма коронавируса SARS-CoV-2 и других разновидностей мутаций этого вируса.
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Гражданам, которые прибывают из Республики Индия, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Российской Федерации и Португальской Республики или находящихся на их территории не менее семи дней, запрещено пересечение государственной границы Украины без отрицательного результата экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV - 2.
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