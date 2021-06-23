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СНБО провел заседание по штамму коронавируса "Дельта": что решили

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СНБО провел заседание по штамму коронавируса &quot;Дельта&quot;: что решили
СНБО провела экстренное заседание. Фото: РБК

Совет национальной безопасности и обороны Украины провел совещание по вопросам распространения штамма коронавируса SARS-CoV-2 Delta.

Обсудили эффективность медицинской системы страны в условиях максимальных угроз, сообщает пресс-служба СНБО.

Участники совещания обсудили вопросы опасности распространения в Украине нового штамма "Дельта" коронавируса SARS-CoV-2 и вероятных путей его попадания на территорию Украины.

Необходимо:

провести противоэпидемические мероприятия;

ускорение темпов вакцинации и обеспечение её доступности, особенно для уязвимых к Covid-19 слоев населения — украинцев в возрасте 60 + и медиков;

активизация информационно-просветительской работы о важности и безопасности иммунопрофилактики;

совершенствование отечественных протоколов лечения в соответствии с требованиями настоящего;

усиление готовности учреждений здравоохранения оказывать медицинскую помощь пациентам с диагнозом Covid-19 в случае массовой заболеваемости.

Важно:

раннее выявление штамма "Дельта";

усиление качественного отслеживания контактных лиц;

усиление лабораторной составляющей для выявления нового штамма коронавируса SARS-CoV-2 и других разновидностей мутаций этого вируса.

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Гражданам, которые прибывают из Республики Индия, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Российской Федерации и Португальской Республики или находящихся на их территории не менее семи дней, запрещено пересечение государственной границы Украины без отрицательного результата экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV - 2.

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