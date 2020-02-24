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понедельник, 24 февраля 2020 02:19

СНБО призвал правительство вернуть санитарно-эпидемиологическую службу

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СНБО призвал правительство вернуть санитарно-эпидемиологическую службу
В Украине вернут СЭС. Фото: РБК

Совет национальной безопасности и обороны обратился к Кабинету министров с предложением возобновить деятельность Санитарно-эпидемиологической службы.

СЭС должна заниматься не проверками заведений общепита, что связано с высокими коррупционными рисками, а профилактикой и противодействием распространению инфекционных и вирусных заболеваний, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Зеркало недели.

"Чтобы СЭС стала выполнять те функции, которые она должна была бы выполнять. Это не проверка столовых, кафе или рестораций. Это сугубо борьба с такими вещами, какие сегодня есть в стране", - пояснил Данилов.

Характеризуя систему биологической защиты в Украине, секретарь констатировал, что она далека от идеального состояния. Заверив при этом, что государство готово к существующим вызовам.

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Государственная санитарно-эпидемиологическая служба была ликвидирована Кабинетом министров 29 марта 2017 года, так как ее функции выполняют Министерство здравоохранения, Госслужба по вопросам труда и Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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