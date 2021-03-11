СНБО принял проект стратегии деоккупации Крыму

Приняли проект "Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории АРК и г. Севастополь". Фото: Facebook

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял проект стратегии возвращения Автономной Республики Крым и г. Севастополь.

Работа над документом продолжалась более года с привлечением Меджлиса крымскотатарского народа. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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"Это первый фундаментальный документ со времен оккупации Крымского полуострова Российской Федерацией, который дает четкий указатель, каким образом мы будем двигаться в вопросах деоккупации Крыма", - отметил он.

Россия аннексировала украинский полуостров Крым в марте 2014 года, прикрывшись незаконным "референдумом", проведенного в присутствии вооруженных людей в военной форме. Международные организации признали аннексию Крыма незаконной и осудили действия России, страны Запада ввели против нее экономические санкции за это. Кремль отрицает аннексию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Изначально РФ отрицала наличие своих военных, но потом признала "зеленых человечков" своими людьми.