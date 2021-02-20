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суббота, 20 февраля 2021 05:29

СНБО анонсирует новые санкции против украинских депутатов

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СНБО анонсирует новые санкции против украинских депутатов
Против украинских депутатов будут введены санкции. Фото: Украинская правда

В ближайшее время будут введены новые санкции против народных депутатов.

"В ближайшее время, через неделю-две, будет заседание СНБО, где так же будут рассматриваться санкции. Все те люди, которые сегодня вредят нашей стране, будут получать такую ​​вещь... которая является абсолютной законной ", - заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на шоу "Свобода слова" на телеканале "Украина".

Процесс введения санкций теперь будет постоянным.

"На следующих заседаниях Совета нацбезопасности и обороны вы увидите еще больше и еще интереснее. И там будут депутаты, там будет много людей, которые ни разу не работали, а имеют огромное состояние - все будут возвращать. И в том числе касается украинских недр, это будет отдельная ситуация. Когда забрали все, что можно забрать, ни копейки не платят в бюджет, и потом кричат: "Мы переживаем за народ", - добавил Данилов.

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Напомним, 19 февраля Совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение о введении санкций против ряда юридических и физических лиц, среди которых - кум Владимира Путина и председатель политсовета "ОПЗЖ" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

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