Шмыгаль рассказал, как карантин выходного дня повлиял на уровень безработицы

Экономика страны не претерпела значительных убытков из-за карантина выходного дня.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал в интервью "Украинской правде".
Выходным предшествовала рабочая неделя, поэтому потребление пострадало мало. Больше всего пострадали сферы обслуживания и развлечений, пояснил премьер.
"То есть влияние на ВВП страны в целом было незначительным, но на количество рабочих мест - довольно ощутимый".
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Если в начале карантина в Украине количество зарегистрированных безработных составляло 361 тыс., то потом выросла до 420 тыс. Отчасти это можно объяснить завершением аграрного сезона, считает он.
С начала карантина удалось трудоустроить 440 тыс. человек через центры занятости, утверждает Шмыгаль.
"На разные места и в различных отраслях: и в агро, и в строительстве. Конечно, "Большая стройка" дала свой вклад сюда, и значительный".
2 декабря Кабинет министров решил отменить карантин выходного дня, во всей стране действуют ограничения оранжевой зоны.
Рада приняла законы о поддержке бизнеса во время карантина. Они предусматривают списание или отсрочка налогового долга, а также выплаты по 8 тыс. грн.
Кабинет министров назвал даты усиления карантина в Украине - с 8 до 24 января включительно.
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