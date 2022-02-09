СМИ узнали о зарплатах руководителей Верховной Рады и лидеров партий

За январь руководители Верховной Рады получили 24-40 тыс. грн зарплаты. Больше всего насчитали спикера парламента Руслана Стефанчука. Фото: Сергей Старостенко, Gazeta.ua

За январь руководители Верховной Рады получили от 24 тыс. грн до 40 тыс. грн. зарплаты.

Об этом сообщили в аппарате парламента, пишет "24 канал".

Больше всего насчитали спикеру ВР Руслану Стефанчуку - 40 071 грн, наименьшую сумму получил его первый заместитель Александр Корниенко - 24 625 грн. Замглаве парламента Елене Кондратюк дали 31 384 грн.

Среди других нардепов большую зарплату за январь получил лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко - 33 500 грн. Глава ОПЗЖ Виктор Медведчук заработал 24 800 грн, а сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко - 19 500 грн.

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Давид Арахамия от "Слуги народа" - около 22 тыс. грн, Юлия Тимошенко от "Батькивщины" - почти 30 тыс. грн. Александра Устинова от "Голоса" - 24 тыс. грн.

Верховная Рада почти весь январь находилась "на каникулах". Фактически политики работали всего неделю.

Годовые зарплаты руководителей Рады достигали полумиллиона гривен. К примеру, Стефанчук за 2021 год получил 795 324 грн, Корниенко - 541 465 грн, а Кондратюк - 635 507 грн.

В ноябре прошлого года самая высокая зарплата среди членов правительства была у уволенного министра обороны Андрея Тарана - 115 555 грн. Новый министр обороны Алексей Резников заработал 83 331 грн. На втором месте в рейтинге зарплат - министр внутренних дел Денис Монастырский. Он заработал 101 340 грн. Министр юстиции Денис Малюска заработал 100 773 грн. Одному из министров за месяц насчитали зарплаты 3000 грн.