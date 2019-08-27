СМИ узнали, кого Зеленский будет предлагать на премьера

Президент Владимир Зеленский будет предлагать парламенту назначить на должность премьер-министра Алексея Гончарука.

Об этом сообщает "Українська правда" со ссылкой на собственные источники.

Автор: Facebook Алексею Гончаруку 35 лет.

В среду Зеленский и руководство Офиса президента будут проводить собеседования и консультации по кандидатурам других членов правительства.

"Это не какое-то недоверие к Гончаруку, а понимание, что так или иначе деятельность любого министра будет влиять на репутацию президента и он несет ответственность. Так воспринимает общество", - объясняет природу собеседований министров один из источников.

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Ранее бывший бизнес-партнер президента олигарх Игорь Коломойский заявлял, что среди главных претендентов на кресло будущего премьер-министра - Гончарук.

Алексей Гончарук - заместитель руководителя Офиса президента. По образованию - юрист, работал управляющим партнером в одной из юридических фирм.

В 2014-м баллотировался в народные депутаты в №1 списка партии "Сила людей", которая тогда набрала 0,1% голосов.

Правительство Владимира Гройсмана работает 4-й год. Туда вошли 6 вице-премьеров и 16 министров. Руководителя Минздрава тогда не назначили. С июля 2016-го его обязанности исполняет Ульяна Супрун.