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четверг, 13 января 2022 00:53

СМИ создали интерактивную карту присутствия российских войск у украинских границ

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СМИ создали интерактивную карту присутствия российских войск у украинских границ
Создали карту русских войск на территории Украины. Фото: DW

Создали интерактивную карту военного присутствия России у украинских границ и на оккупированных территориях.

На карте собраны все данные о скоплении российских подразделений на границах, открытых западными медиа с ноября 2021 года, а также места тренировок и хранения оружия на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Карту сделало радио "Донбасс.Реалии".

С карты можно перейти на:

публикации о каждом из этих полигонов, где есть информация о хранящихся там видах техники и вооружения;

на спутниковые снимки, полученные западными медиа от компании Maxar Technologies;

видео опрокидывания техники, которое люди публиковали в сети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Число российских военных на границах Украины не уменьшается - Пентагон

Карту обещают обновлять, как только будут появляться новые данные. Проект собирал данные последние несколько лет.

Главное управление разведки в ноябре 2021-го оценило численность войск на границах более 92 тысяч военных, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов – в 122 тысячи на расстоянии 200 км и еще 143,5 тысячи – на расстоянии 400 км от границ.

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