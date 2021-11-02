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СМИ рассказали, чего ждать от нового первого вице-премьера Юлии Свириденко

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СМИ рассказали, чего ждать от нового первого вице-премьера Юлии Свириденко
Кандидат на пост первого вице-премьер-министра и министра экономики Юлия Свириденко

Одним из ключевых преимуществ кандидата на пост первого вице-премьер-министра и министра экономики Юлии Свириденко, которую накануне утвердила фракция "Слуг народа", называют понимание специфики работы с иностранными инвесторами и современный взгляд на вопросы стимулирования экономики Украины.

Об этом пишет издание "Фокус".

Журналисты приводят ключевые факторы из биографии будущего второго человека в правительстве Дениса Шмыгаля.

Кандидатура Свириденко в ближайшее время должна быть предложена Верховной Раде, говорится в статье.

Авторы напоминают, что Свириденко родилась и долгое время работала в Чернигове. По образованию – экономист. В 2008 году окончила с отличием Киевский национальный торгово-экономический университет. Кроме основного образования, Свириденко также обучалась на различных последипломных программах.

После окончания университета Юлия Свириденко в 2008 году начала работать экономистом по финансовой работе украинско-андоррского совместного предприятия АО "АМП" в Киеве (компания работает на рынке недвижимости). Через три года – в 2011 году – Юлия Свириденко покинула компанию, так как была назначена главой Постоянного представительства Чернигова в городе Уси (Китайская Народная Республика). На своем посту Юлия занималась привлечением китайских инвесторов в Украину. По результатам работы Постоянного представительства в Чернигове было зарегистрировано предприятие "Эко-Втор" со 100% иностранными инвестициями.

На госслужбу Свириденко перешла в 2015 году, став сначала советником главы Черниговской ОГА, а с августа 2015 года - начальником Департамента экономического развития в этой же администрации. С сентября 2017 была и. о., а с 2018 первым замглавы Черниговской ОГА, несколько месяцев исполняла обязанности губернатора региона. За время ее деятельности, писали СМИ, в период с 2015 по 2017 год, на разных должностях в Черниговской ОГА, в экономику области поступило более 340 миллионов долларов США прямых иностранных инвестиций (их общий объем составил 430 миллионов долларов США). По темпу роста инвестиций в 2017 году Черниговщина заняла первое место в Украине.

В 2019 году, пишет издание, Свириденко пригласили в Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства на должность замминистра, а затем с июля 2020 - первого заместителя. В ее обязанности входило формирование и реализация государственной политики в сфере труда и занятости населения, а также в сфере промышленной и ценовой политики.

С декабря 2020 года Свириденко работала в Офисе президента на посту заместителя руководителя, где занимается экономическими вопросами, связями с инвесторами. Она также занимается разработкой мер для стимулирования экономического роста Украины в 2021–2022 гг.

Кроме того, с декабря 2020 года Свириденко возглавляет созданный президентом Владимиром Зеленским Совет по содействию бизнесу. В июне-сентябре Свириденко также была членом наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". С марта 2020 по февраль 2021 входила в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, в подгруппу по экономическим и социальным вопросам.

Журнал "Фокус" включил ее в список ТОП-100 наиболее влиятельных женщин в Украине под №13.

"Большой объем задач, с которыми успешно справляется Свириденко в Офисе, а также современный подход и применение в управлении ведущих мировых практик стали одними из основных критериев, благодаря которым было принято решение предложить Юлии Свириденко возглавить Минэкономики и занять должность первого вице-премьер-министра. Сможет ли широкий спектр ее компетенций, опыт работы в госсекторе и с иностранными инвесторами убедить парламентский зал в необходимости поручить ей одну из ключевых позиций в правительстве - покажет голосование на одной из ближайших пленарных недель", - резюмирует издание.

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