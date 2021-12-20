СМИ рассказали, чего ждать от министра Марченко в 2022 году

Дальнейшее повышение налогов, новые способы контроля доходов граждан, отказ от борьбы со "скрутками" и контрабандой на таможне, рост стоимости внешних займов для будущих поколений. Это основные перспективы для бизнеса и граждан на 2022 год, которые озвучил министр финансов Сергей Марченко в нескольких последних интервью, считают журналисты издания "Апостроф".

По мнению авторов материала, министр Марченко отказывается обсуждать какие-либо инициативы, связанные с понижением налогового давления на граждан и бизнес. "Я не считаю сегодня возможным проведение радикальной налоговой реформы. Мы себе этого просто не можем позволить, потому что любые дискутируемые сейчас реформы от уменьшения ставок НДС, объединения НДФЛ с ЕСВ до введения налога на выведенный капитал и так далее — они все влекут существенные фискальные риски", - заявил Марченко.

"В переводе на простой язык это означает, что Минфин в целом устраивает сегодняшняя ситуация с коррупционными схемами вокруг налога на добавленную стоимость, в частности, многочисленные факты "скруток", - уверены авторы.

Более того, из риторики Марченко становится понятно, что основной курс Минфина - как, к слову, и налогового комитета Рады - это увеличение налогового бремени. В частности, министр "сожалеет", что из финальной версии скандального законопроекта 5600 убрали повышение налогов для застройщиков (что должно было привести к удорожанию недвижимости на 15-20%). При этом, по его же расчетам, то, что он называет "схемами" при строительстве жилья, могло бы принести в бюджет всего 3 млрд грн.

"Что касается готовности Минфина с помощью налоговых органов перепроверить доходы граждан с 1995 года. Это заявление вызвало бурю эмоций у юристов, основные аргументы, почему это не сработает, сводятся к тому, что максимальная исковая давность может составлять 10 лет, а доначисление налогов может происходить за последние три года. При этом закон о косвенных методах проверки доходов не может иметь обратной силы и должен касаться только новых приобретений, а не старых покупок или доходов", - отмечают авторы.

Тем не менее, по их мнению, даже если конкретно эта инициатива провалится или не будет оформлена как законопроект, понятен общий вектор, в котором двигается Минфин: "вместо борьбы с реальными теневыми схемами (скрутки и контрабанда), будут пытаться найти способ "обилетить" гораздо более "податливую" аудиторию - обычных граждан".

Объемы внешних займов также никто не собирается снижать. "Говоря о прогнозах на 2022 год, Марченко наперед пытается оправдать будущее отсутствие экономического роста внешними факторами - замедлением экономики Китая и повышением стоимости заимствований", - говорится в материале. Добавим сюда нестабильную ситуацию на востоке страны, рост мировых цен на продовольствие, сворачивание международных программ поддержки экономик после пандемии - и получим практически нерешаемую задачу по выходу на внешние рынки. А значит - невозможность профинансировать необходимые расходы, добавляют авторы.

Для погашения дефицита, необходимо будет привлекать деньги МВФ в обмен на "реформы". "Очевидно, что на повестке дня останутся высокие - и постоянно и дальше растущие - тарифы на коммунальные услуги, возможный отказ от упрощенной системы налогообложения, приватизация госбанков, отказ от понижения налогов и "пенсионная реформа", которая рискует превратиться в "пирамиду ОВГЗ". Ведь основные средства, вырученные от граждан в качестве их персональных взносов, будут направлены на покупку ценных бумаг правительства", - пишет издание.

Описанные вызовы и кризисы - это возможности для украинской экономики, считает Марченко. "Вопрос только в том, что прежде, чем начать эти возможности реализовывать, нужно минимизировать риски и угрозы. А этим в Минфине, похоже, никто не заниматься не собирается", - резюмируют журналисты.