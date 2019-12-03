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вторник, 03 декабря 2019 19:48

СМИ назвали имя возможного преемника Трубы

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СМИ назвали имя возможного преемника Трубы
Трепак может возглавить ГБР, пишут СМИ. Фото: УНІАН

Следующим руководителем Государственного бюро расследований может стать заместитель генерального прокурора Виктор Трепак.

Еще несколько недель назад на должность директора ГБР была согласована кандидатура одного из нынешних заместителей Руслана Рябошапки Трепака, который стал известным широкой публике из-за "черной бухгалтерии" Партии регионов, пишет "Українська правда" со ссылкой на источники.

В течение 15 дней президент Владимир Зеленский должен или ветировать, либо подписать новый закон о ГБР. Учитывая, что Зеленский сам инициировал законопроект и призвал депутатов поддержать его, вероятно, он подпишет закон в ближайшее время.

Через 5 суток после увольнения Романа Трубы для ГБР должны найти временного руководителя, а через 4 месяца - полноценную замену.

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3 декабря Верховная Рада приняла законопроект об усовершенствовании деятельности Государственного бюро расследований.

"За" проголосовали 250 депутатов. В частности поддержали фракции "Слуга народа" и "Голос".

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Дата
03
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