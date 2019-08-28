СМИ назвали главных претендентов на должность главы Министерства инфраструктуры

Издание назвало 6 кандидатов на должность министра инфраструктуры. Фото: vcrti.com.ua

На должность главы Министерства инфраструктуры могут претендовать 6 кандидатов – Владислав Криклий, Юрий Лавренюк, Владимир Шульмейстер, Сергей Пинькас, Игорь Смелянский и Евгений Кравцов. Об этом сообщает издание delo.ua в материале "Кто станет новым министром инфраструктуры? ТОП-6 вероятных кандидатур"

Наиболее вероятным кандидатом издание считает Владислава Криклия - №12 в списке партии "Слуга народа". До участия в выборах он несколько лет занимался реформой сервисных центров МВД, в рамках которой отвечал за развитие сферы электронных услуг.

Вторым в списке претендентов выделяют Юрия Лавренюка - заместителя нынешнего министра Владимира Омеляна. По информации издания о такой возможности говорит то, что на всех совещаниях в Офисе президента Украины Министерство инфраструктуры на текущий момент представляет именно Лавренюк.

Владимира Шульмейстера, ранее занимавшего пост первого заместителя Министра инфраструктуры Пивоварского издание считает менее вероятным, так как, по словам источников издания в ОПУ (Офисе президента Украины. - Gazeta.ua), отношения Шульмейстера с командой президента несколько охладели. Еще одним в списке возможных претендентов на позицию министра delo.ua называет Сергея Пинькаса — генерального директора транспортной компании ORUM, бывшего замглавы Укроборонпрома. Издание отмечает повышенную публичную активность Пинькаса накануне первого заседания Рады.

Также среди возможных кандидатов издание выделяет Евгения Кравцова – главы Укрзализныци и Игоря Смелянского – гендиректора Укрпошты. Среди достижений последнего издание называет повышение эффективности почтового оператора и работу над улучшением сервиса. При этом издание констатирует довольно сдержанные оценки экспертами результатов Укрпошты. К основным заслугам Кравцова delo.ua относит борьбу с коррупцией вокруг крупнейшего государственного монополиста в части дерегуляции вагонной составляющей (в частности инициированная Кравцовым отмена 209 постановления, которая могла принести УЗ дополнительные 5 млрд. грн в год), покупку трех десятков локомотивов GE и существенное улучшение финансовых результатов железной дороги в последние годы (в частности за счет повышения тарифов и привлечение фондов на сумму 500 млн грн)