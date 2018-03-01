СМИ: Кокаин в российском посольстве был сильно разбавленный

Наркодельцы разбавили российский кокаин. Фото: Wordpress

Кокаин, который граждане России, предположительно, закупили в Аргентине и собирались переправить в РФ, был сильно разбавлен.

Результат экспертизы, которую провёл сотрудником национальной жандармерии Аргентины Санчес Адаррага, гласит, что аргентинские наркодилеры обманули покупателей и сильно разбавили часть, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на проведенную национальной жандармерией Аргентины экспертизу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Никак не угомонятся: в Аргентине задержали россиянина с чемоданом кокаина

По сообщению, всего в чемоданах находилось 362 кг наркотика. Концентрация кокаина в большинстве упаковок составляла 80–89%, однако в части партии концентрация была значительно ниже – около 3%. В спецслужбах отмечают, что обычно в розницу кокаин поступает в 20–30-процентной концентрации.