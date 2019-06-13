Смешко судится с соратником Тимошенко

Смешко судится с Наливайченко. Фото: Андрей Гудзенко, LIGA.net

Лидер партии "Сила і честь" Игорь Смешко подал в суд на бывшего главу СБУ Валентина Наливайченко, который идет с "Батьківщина" на парламентские выборы.

Об этом сообщили в политсиле.

Наливайченко обвинял Смешко в причастности к отравлению Виктора Ющенко и теперь опровергнуть свое заявление как ложное.

Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации Смешко подал в Печерский районный суд города Киева. Потребует символическую денежную компенсацию - 1 грн.

Истец требует от Наливайченко выступить с опровержением публично.

В марте 2019 Наливайченко на телевизионном ток-шоу заявил, что Смешко причастен к отравлению Ющенко и за это "должен быть в Генеральной прокуратуре и суде".

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Игорь Смешко был одним из тех, кто ужинал с тогдашним кандидатом в президенты Виктором Ющенко в день его отравления. Возглавлял Главное управление разведки Минобороны во время президентствеа Леонида Кучмы.