Смешко судится с соратником Тимошенко

Лидер партии "Сила і честь" Игорь Смешко подал в суд на бывшего главу СБУ Валентина Наливайченко, который идет с "Батьківщина" на парламентские выборы.
Об этом сообщили в политсиле.
Наливайченко обвинял Смешко в причастности к отравлению Виктора Ющенко и теперь опровергнуть свое заявление как ложное.
Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации Смешко подал в Печерский районный суд города Киева. Потребует символическую денежную компенсацию - 1 грн.
Истец требует от Наливайченко выступить с опровержением публично.
В марте 2019 Наливайченко на телевизионном ток-шоу заявил, что Смешко причастен к отравлению Ющенко и за это "должен быть в Генеральной прокуратуре и суде".
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Игорь Смешко был одним из тех, кто ужинал с тогдашним кандидатом в президенты Виктором Ющенко в день его отравления.
Возглавлял Главное управление разведки Минобороны во время президентствеа Леонида Кучмы.
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