Сменить место регистрации можно будет на протяжении 10 мин - правительство

Сменить зарегистрированное место жительства онлайн можно будет в "Дія". Фото: @diia.gov.ua

С 1 декабря начнется постепенный переход на электронное изменение места регистрации через приложение "Дія".

Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"С 1 декабря постепенно каждый регион будет переходить на электронное изменение места регистрации. Услуга будет занимать не месяц, а всего 5-10 минут.

Если вы прописываетесь там, где проживаете сейчас, то достаточно будет указать адрес, подписать КЭПом, получить согласие собственника — и все. Эта услуга сэкономит много времени украинцам", – рассказал министр.

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Также внедрение услуги упростит посещение военкоматов. Больше не нужно будет ходить в учреждение при переезде каждый раз – военкоматы будут получать эту информацию каждый раз автоматически.

Также новый закон позволит оформлять пенсию или медицинскую помощь именно по месту жительства.

Сейчас смена места регистрации онлайн работает в семи городах. Услуга уже доступна жителям Киева, Харькова, Винницы, Луцка, Ровно, Кривого Рога и Мариуполя.

5 ноября Верховная Рада приняла закон об изменении места регистрации онлайн.