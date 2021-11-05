Украинцы смогут изменить место регистрации онлайн

Верховная Рада приняла в целом законопроект об изменении места регистрации онлайн. Фото: t.me/mintsyfra

Верховная Рада приняла в целом законопроект об изменении места регистрации онлайн. "За" проголосовали 238 депутатов.

Украинцы смогут сменить место регистрации онлайн, сообщает Министерство цифровой трансформации.

"Совсем скоро украинцы смогут забыть об очередях, бумажных справках, общении с чиновниками, а мужчинам для этого не придется ходить в военкоматы", - сказано в сообщении.

Теперь отменяется штамп и бумажная справка о месте регистрации к ID-карте. Территориальные громады будут вести реестры исключительно в электронном формате.

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Оформлять пенсию, документы или получать медицинскую помощь можно будет, не привязываясь к месту регистрации.

Также место регистрации не будет давать человеку право собственности на жилье, а лишь будет уведомлять государство, где вы проживаете.

Сейчас услуга работает в семи городах в экспериментальном формате и скоро станет доступна всем.

Новые реестры, электронная прописка, 4G в большинстве сел ждут украинцев через несколько лет. Наибольший спрос на услугу по изменению места регистрации. Она самая популярная в стране, по словам профильного министра Михаила Федорова.