"Слуги" сорвали согласительный совет, когда Порошенко поднял тему Pandora Papers

Представители фракции партии "Слуга народа" сорвали выступление Петра Порошенко. Фото: Батьківщина

Представители фракции партии "Слуга народа" совершили демарш во время заседания согласительного совета, когда пятый президент Петр Порошенко в своем выступлении вспомнил масштабное расследование Pandora Papers, в котором, в частности, фигурируют нынешний глава государства Владимир Зеленский и олигарх Игорь Коломойский.

Об этом сообщают #Буквы.

Так, в начале своего выступления Порошенко вспомнил, что власти стоит позаботиться о субсидиях для украинцев. А дальше пятый президент упомянул о международных финансовых преступлениях Зеленского и олигарха Коломойского.

"Я шокирован, что представители монобольшинства даже не вспомнили о том, о чем сегодня говорит весь мир. Говорить сегодня надо о преступлениях, о международных преступлениях высшего руководства государства и лично Владимира Зеленского. К сожалению, теперь под ударом оказалась государство Украина, когда из-за действий президента Зеленского Украина фигурирует в мире как государство, лидер которой причастен к глобальной коррупции, к отмыванию украденных в Украине денег совместно со своим бизнес-партнером Коломойским", - отметил Порошенко.

После этих слов "слуги", которые присутствовали в зале, начали подниматься со своих мест, перебивать Порошенко, что-то выкрикивать.

Пятый президент предложил всем, кто еще не видел, "просто посмотреть газеты Guardian, El Pais, The Washington Post, Euronews, CNN, Deutsche Welle".

"Речь идет о том, что совместно с Коломойским 40 млн долларов было украдено. Это не расследовалось, поскольку на сегодня высшее политическое руководство связано с СБУ, которое имеет конфликт интересов и совместно участвовало в этих преступлениях, с другими 100% своими руководителями правоохранительных органов".

Напомним, что ряд мировых СМИ 3 октября опубликовали расследование на базе масштабной утечки конфиденциальных документов, известное как Pandora Papers. Всего в проекте приняли участие более 600 журналистов со 117 стран мира.