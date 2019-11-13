"Слуги" прокомментировали идею Коломойского занять $100 млрд у Кремля

Арахамия не поддержал предложение Коломойского. Фото: ukrinform.ua

Предложение олигарха Игоря Коломойского просить Россию о займе не является хорошей идеей.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, общаясь с журналистами в кулуарах.

"Я вообще очень негативно отношусь к любым попыткам говорить, что нам что-то нужно от России.

Я не поддерживаю такие лозунги", - сказал Арахамия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский бросил тень на Коломойского

Игорь Коломойский заявил, что Украине стоит отвернуться от Запада и наладить отношения с Россией. Он предложил взять у россиян $100 млрд.