"Слуги" прокомментировали идею Коломойского занять $100 млрд у Кремля

Предложение олигарха Игоря Коломойского просить Россию о займе не является хорошей идеей.
Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, общаясь с журналистами в кулуарах.
"Я вообще очень негативно отношусь к любым попыткам говорить, что нам что-то нужно от России.
Я не поддерживаю такие лозунги", - сказал Арахамия.
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Игорь Коломойский заявил, что Украине стоит отвернуться от Запада и наладить отношения с Россией. Он предложил взять у россиян $100 млрд.
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