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"Слуги" придумали Тищенко новое наказание за скандальную вечеринку

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&quot;Слуги&quot; придумали Тищенко новое наказание за скандальную вечеринку
Относительно исключения Тищенко из фракции, Арахамия отметил, что пока нет достаточного количества голосов. Фотоколлаж: "Схемы"

Народный депутат Николай Тищенко, который во время карантина устроил вечеринку в Киеве, должен оплатить штраф и за гостиницу, где проходило празднование.

Об этом в комментарии журналистам заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Позиция наша такова, что он должен, не разбираясь, добровольно уплатить штраф по максимальной ставке. Считаю, если он подставил, в том числе, и владельцев заведения, то должен оплатить и за заведение. Вместо них. Я не знаю, как это правильно юридически. Но он должен выплатить эти средства. А также сделать как минимум в тех же пределах помощь в виде закупки необходимых дронов для армии. Декларация позволяет", - сказал он.

Относительно исключения Тищенко из фракции, Арахамия отметил, что пока нет достаточного количества голосов.

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18 апреля Тищенко нарушил карантин, устроив вечеринку в честь дня рождения жены Аллы Барановской. Празднование проходило в зоне отеля Fairmont Gold Lounge. Среди гостей заметили и других представителей партии, в частности нардепа Александра Трухина. А также экс-депутата и председателя Черкасской ОГА Александра Скичко с женой Елизаветой Юрушевой. Именно она является гендиректором отеля Fairmont.

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Дата
26
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