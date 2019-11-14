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четверг, 14 ноября 2019 12:39

"Слуги" поссорились из-за бюджета

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&quot;Слуги&quot; поссорились из-за бюджета
Премьер обвинил депутатов, что они "валят" бюджет.

На заседании фракции "Слуга народа" снова были ссоры.

Утром на заседании премьер-министр Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова, сообщает "Українська правда" в Telegram.

"Депутаты разделились по бюджету пополам из-за правки по акцизам.

Также "слуги" критиковали правительство за проваленную коммуникацию.

В тоже время Гончарук обвинил депутатов, что они "валят" бюджет.

Рассмотрение бюджета могли перенести на следующую неделю. Но в конце решили рассматривать 14 ноября - искать компромисс и голоса", - пишет СМИ.

Утром 14 ноября Верховная Рада перенесла рассмотрение законопроектов об изменениях в бюджетный кодекс и о государственном бюджете-2020 с 12.30 на начало заседания.

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Сегодня парламент во втором чтении рассмотрит проект государственного бюджета на 2020 год. В зале зарегистрировались 324 народных избранников.

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Комментарии

1

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Дата
14
ноября

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