"Слуги" поссорились из-за бюджета

Премьер обвинил депутатов, что они "валят" бюджет.

На заседании фракции "Слуга народа" снова были ссоры.

Утром на заседании премьер-министр Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова, сообщает "Українська правда" в Telegram.

"Депутаты разделились по бюджету пополам из-за правки по акцизам.

Также "слуги" критиковали правительство за проваленную коммуникацию.

В тоже время Гончарук обвинил депутатов, что они "валят" бюджет.

Рассмотрение бюджета могли перенести на следующую неделю. Но в конце решили рассматривать 14 ноября - искать компромисс и голоса", - пишет СМИ.

Утром 14 ноября Верховная Рада перенесла рассмотрение законопроектов об изменениях в бюджетный кодекс и о государственном бюджете-2020 с 12.30 на начало заседания.

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Сегодня парламент во втором чтении рассмотрит проект государственного бюджета на 2020 год. В зале зарегистрировались 324 народных избранников.