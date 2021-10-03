"Слуги" обсудят кандидатуру на должность председателя ВР

Фракция "Слуга народа" будет обсуждать кандидатуру на пост спикера Верховной Рады. Фото: unian.ua

Депутатская фракция "Слуга народа" проведет заседание для обсуждения вопроса о кандидате на должность председателя Верховной Рады.

По кандидатам, который сейчас обсуждают в кулуарах - окончательного решения нет. Об этом во время брифинга 3 октября в Трускавце Львовской области по итогам встречи с членами парламентской фракции "Слуга народа" сообщил президент Владимир Зеленский.

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"Касательно первого вице-спикера Руслана Стефанчука - обязательно будет фракция, которая будет обсуждать, кто может быть тем или иным кандидатом на место спикера. В таком формате у нас всегда все происходит: если 70 голосов за ту или иную кандидатуру, закон, решение, мы договаривались, что все поддерживаем", - сказал Зеленский.

Комментируя информацию о том, что председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко может занять должность вице-спикера парламента, президент отметил, что впервые об этом слышит.

Депутатская фракция "Слуга народа" собрала 150 необходимых подписей за инициирование отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Сбор подписей проходил на выездном заседании фракции 2 октября в Трускавце. Процедура отзыва запланирована на понедельник, 4 октября. Депутатская фракция "Слуга народа" рассматривает Руслана Стефанчука единственным кандидатом на пост спикера парламента в случае отставки Разумкова, по данным источников.