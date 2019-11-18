"Слуги народа" придумали нулевой налог

Принятие закона будет стимулировать привлечение средств в банковскую систему, говорят авторы. Фото: УНІАН

От налогообложения предлагают освободить доход по вкладам населения.

Соответствующий проект изменений в Налоговый кодекс внес нардеп от "Слуги народа" Сергей Штепа, пишет "Інтерфакс-Україна"

Предлагается установить нулевой налог для процентов на текущий или депозитный банковский счет, на вклад в кредитных союзах и процентный или дисконтный доход по именному сберегательным (депозитному) сертификату.

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"Принятие этого закона будет стимулировать привлечение средств от физических лиц в банковскую систему Украины, повысит доступность кредитования, будет способствовать развитию экономики страны в целом", - говорится в пояснительной записке.

Налогообложение процентных доходов по депозитам ввели в 2014 году на уровне 15%. В 2015 году ставку налога на проценты по депозиту повысили до 20% и дополнительно ввели новый вид налога - военный сбор в 1,5%. В 2016 году ставку налога на проценты по депозиту снизили до 18%.