"Слуги народа" получили разнос

Голосование некоторых "слуг народа" против законопроекта, который позволяет прослушивать депутатов, называют их первым "зашкваром".

Народным депутатам от "Слуги народа" устроили разнос за проваленный в четверг законопроект об изменениях в Уголовный кодекс в части разрешения обысков нардепов.

Об этом пишет LB.ua со ссылкой на источник во фракции.

"Было заседание фракции, ничего особенного, кроме порки за "проваленный" вчера 1009", - рассказал депутат.

Он также сообщил, что "сегодня вопрос назначения нового ЦИК рассматриваться не будет".

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19 сентября Верховная Рада не приняла законопроект, который отменяет так называемые "правки Лозового" и позволяет Национальному антикоррупционному бюро и Государственному бюро расследований самостоятельно осуществлять прослушивание чиновников. Его отправили на доработку.