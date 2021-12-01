"Слуги народа" поддерживают идею Зеленского о переговорах с Россией

Арахамия говорит, что прямые переговоры нужны. Фото: "Лига"

Во фракции "Слуга народа" поддерживают идею президента Владимира Зеленского о прямых переговорах с Россией.

Об этом сказал лидер фракции Давид Арахамия в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Получится или нет - это сложный процесс. Можно же имитировать процесс, а можно делать. Зеленский об этом сегодня заявил. Если мы хотим не имитировать, а заниматься процессом, нужно в лоб задавать вопросы России, садиться за стол переговоров. Если они не садятся, а делают вид - снова будет война. Поэтому думаю, это правильная риторика", - сказал он.

Арахамия подчеркнул, что все члены переговорной группы в "нормандском формате" пришли к выводу о необходимости возвращения прямых переговоров.

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"Все понимают, что Россия - участник процесса со стороны террористических организаций, она их координирует, ставит задачи, финансирует. Поэтому мне кажется, это правильный шаг", - отметил глава фракции.

Украинские власти не смогут вернуть под контроль Донбасс без прямого диалога с Россией. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде 1 декабря. По словам Зеленского, он не опасается прямого диалога с Россией.