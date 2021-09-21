"Слуги народа" из Киевсовета и чиновники КГГА пытаются устранить неудобного ректора - СМИ

Новый ректор разоблачила схемы, по которым власть финансировала заведение, которое не имело соответствующей лицензии. Фото: ukranews

Депутаты Слуг народа Киевсовета и чиновники КГГА пытаются устранить неудобного ректора.

Об этом говорится в материале, опубликованном РБК-Украина.

В течение последнего месяца Департамент культуры КГГА с помощью созданной им рабочей группы, в которую по странному стечению обстоятельств вошли депутаты только одной фракции Киевсовета - "Слуги народа" - пытаются устранить ректора Киевской академии искусств, на Оболони, которая не дала ликвидировать заведение и забрать земельный участок под застройку.

Кроме того, новый ректор разоблачила схемы, по которым в течение более 10 лет столичная власть финансировала заведение, которое не имело соответствующей лицензии.

Отмечается, что в свое время Оболонская РГА должна была выделить земельный участок для академии, чтобы разместить там школу, которая есть в структуре вуза. Однако вместо строительства школы столичная власть передала земельный участок частной компании, которая, согласно размещенной информации, принадлежит группе компаний Айвараса Абромавичуса.

В результате инвестиционного конкурса академия осталась без земельного участка для строительства школы, а сама земля и здание академии оказались отрезанными от своих коммуникаций и подъездных путей.

Частная компания так и не начала строительство школы, зато в течение последних четырех лет против академии ведется целенаправленная атака и давление по привлечению группы недовольных родителей, народных депутатов и ведущих телеканалов, проверками пожарных и других служб.

Целью коллектив академии называет здание и землю самой академии, поскольку проведя структурные изменения академии новый ректор Ольга Бенч не позволила забрать лицензию у ВУЗа и расформировать художественную школу, к чему шла академия перед ее приходом на должность ректора.

История получила новый поворот, когда Директором Департамента культуры в апреле 2021 стала Яна Баринова. Под ее руководством была создана рабочая группа по академии, в которую, по неизвестным причинам, вместо специалистов в сфере искусства и образования, включили пятеро депутатов Киевсовета фракции "Слуга народа" Михаила Присяжнюка, Владислава Трубицына, Юрия Федоренко, Евгения Кузьменко и Андрея Витренко, а также родителей, которые писали жалобы против ректора Академии.

2 сентября депутаты, вместе с родителями, несмотря на пикет перед КГГА всего педагогического коллектива академии, рекомендовали отстранить ректора ВУЗа Ольгу Бенч и разорвать с ней контракт.

Ситуацию, когда по жалобам нескольких родителей учеников школы, создают рабочую группу, в которую включают этих же родителей и голосуют с их участием об отстранении ректора известного вуза страны, другие родители детей и студентов, обучающихся в академии, называют вакханалией и полным правовым нигилизмом. По словам одного из родителей, при таких обстоятельствах о независимом образовательном процессе можно будет забыть. Это закладывает опасный прецедент. Теперь любого, кто отказывается быть ручным ректором и имеет свою независимую от чиновников позицию можно будет устранить несколькими жалобами родителей и рабочей группой из этих же родителей и депутатов.