"Слуги" напомнили украинцам о "новогодних подарках"

В президентской партии "Слуга народа" заявляют, что 2020 год начался с хороших новостей.
Об этом сообщили в Facebook в четверг.
"С 1 января на украинцев ждет ряд приятных изменений. В частности:
минимальная зарплата увеличивается до 4723 грн;
с 1 февраля заработает программа по поддержке малого и среднего предпринимательства;
отменяется депутатская неприкосновенность;
воины-добровольцы смогут получить статус участника боевых действий по упрощенной процедуре;
льготники смогут в любое время подать заявление о переходе на наличную денежную форму выплат на жилищно-коммунальные услуги;
учителя средней школы со стажем не более 10 лет получат денежную помощь в размере 21 тыс. грн;
украинцы смогут сами выбирать поставщика газа на выгодных для себя условиях;
начнет функционировать новый Избирательный кодекс", - напоминают в политсиле.
"Украина меняется, с Новым годом!", - заявили в СН.
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За Владимира Зеленского на президентских выборах во втором туре проголосовали 73,22%. На выборах в Верховную Раду его партия "Слуга народа" получила 254 мандата из 424.
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