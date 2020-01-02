"Слуги" напомнили украинцам о "новогодних подарках"

 
Ексклюзивы
1/5
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
2 Просмотров: 1872
Десантники показали свой ботанический сад
Десантники показали свой ботанический сад
Просмотров: 1854
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Просмотров: 513
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 2871
Состоялся электоральный Майдан
Состоялся электоральный Майдан
1 Просмотров: 1008
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
Просмотров: 1530
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Просмотров: 1071
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 747
Зеленский оказался упрямым - политолог
Зеленский оказался упрямым - политолог
2 Просмотров: 3996
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Просмотров: 189
Фото
Все фото
5
4
3
4
5
Премьер-министр прогулялся по Софийской площади
Премьер-министр прогулялся по Софийской площади
Не катком единственным: под Офисом президента установили надувную юрту
Не катком единственным: под Офисом президента установили надувную юрту
Разумков еще раз собрал сессионный зал перед Новым годом
Разумков еще раз собрал сессионный зал перед Новым годом
У экс-нардепа нашли 6 элитных автомобилей
У экс-нардепа нашли 6 элитных автомобилей
&quot;Слуга&quot; покупал Jaguar на заседании Рады: переписка
"Слуга" покупал Jaguar на заседании Рады: переписка
Видео
Все видео
Уильям Тейлор записал видеообращение к украинцам
Уильям Тейлор записал видеообращение к украинцам
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
За языковой закон: депутат "Слуги народа" объяснил нападение России на Украину
За языковой закон: депутат "Слуги народа" объяснил нападение России на Украину
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
Интервью
1/5
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 2871
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 747
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
2 Просмотров: 1323
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
1 Просмотров: 1260
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3618
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 декабря 2019
2 Просмотров: 693
Між берегами
Отак живеш — немов пливеш у плоскодонці тихою річкою між двома берегами. А день — як оце зараз: короткий, туманний, без сонця. Чи воно ...
четверг, 02 января 2020 13:19

"Слуги" напомнили украинцам о "новогодних подарках"

  Комментировать
&quot;Слуги&quot; напомнили украинцам о &quot;новогодних подарках&quot;
В "Слуге народа" напоминают о ряде приятных изменений. Фото: Макс Левин, lb.ua

В президентской партии "Слуга народа" заявляют, что 2020 год начался с хороших новостей.

Об этом сообщили в Facebook в четверг.

"С 1 января на украинцев ждет ряд приятных изменений. В частности:

минимальная зарплата увеличивается до 4723 грн;

с 1 февраля заработает программа по поддержке малого и среднего предпринимательства;

отменяется депутатская неприкосновенность;

воины-добровольцы смогут получить статус участника боевых действий по упрощенной процедуре;

льготники смогут в любое время подать заявление о переходе на наличную денежную форму выплат на жилищно-коммунальные услуги;

учителя средней школы со стажем не более 10 лет получат денежную помощь в размере 21 тыс. грн;

украинцы смогут сами выбирать поставщика газа на выгодных для себя условиях;

начнет функционировать новый Избирательный кодекс", - напоминают в политсиле.

"Украина меняется, с Новым годом!", - заявили в СН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Вакарчука назвали первую зраду в новом году

За Владимира Зеленского на президентских выборах во втором туре проголосовали 73,22%. На выборах в Верховную Раду его партия "Слуга народа" получила 254 мандата из 424.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Слуги" напомнили украинцам о "новогодних подарках"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
января

На войне применили изобретение украинца

Журналиста приговорили к высшей мере наказания

День открытия моста сделали выходным

Самое читаемое
Фото в бикини среди снега - модели перезапустили флешмоб
Фото в бикини среди снега - модели перезапустили флешмоб
9
 Просмотров: 20781
&quot;Новогодняя&quot; стрельба в Киеве: 5 раненых
"Новогодняя" стрельба в Киеве: 5 раненых Просмотров: 15606
С сегодняшнего дня владельцам солнечных панелей будут платить меньше
С сегодняшнего дня владельцам солнечных панелей будут платить меньше Просмотров: 14184
Тесная ванна: показали 20 способов оригинально скрыть унитаз
Тесная ванна: показали 20 способов оригинально скрыть унитаз
22
 Просмотров: 9396
18-летний парень погиб страшной смертью в новогоднюю ночь
18-летний парень погиб страшной смертью в новогоднюю ночь 1 Просмотров: 7831
Политика
"Медовый месяц" Зеленского заканчивается, но сладкое еще продолжается - социолог
"Медовый месяц" Зеленского заканчивается, но сладкое еще продолжается - социолог Просмотров: 99
Где отдыхает Зеленский на Новый год
Где отдыхает Зеленский на Новый год Просмотров: 684
Адвокат Порошенко пришел вручать повестки следователем ГБР
Адвокат Порошенко пришел вручать повестки следователем ГБР Просмотров: 756
У Вакарчука назвали первую зраду в новом году
У Вакарчука назвали первую зраду в новом году Просмотров: 3681
Назначили временно поверенного по делам США в Украине
Назначили временно поверенного по делам США в Украине Просмотров: 153
Больше всего комментируют
10
Степану Бандере 111: 5 интересных фактов о жизни главы провода ОУН
4
КВН никогда не обыграет КГБ: Соколова раскритиковала новогоднюю речь Зеленского
3
Освободить беркутовцев значит разрушить доказательства России к преступлениям - Порошенко
3
Томос, закон о языке и победы в международных судах - Порошенко назвал главные достижения 2019-го
2
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
Голосов: 14379
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua