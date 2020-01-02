"Слуги" напомнили украинцам о "новогодних подарках"

В "Слуге народа" напоминают о ряде приятных изменений. Фото: Макс Левин, lb.ua

В президентской партии "Слуга народа" заявляют, что 2020 год начался с хороших новостей.

Об этом сообщили в Facebook в четверг.

"С 1 января на украинцев ждет ряд приятных изменений. В частности:

минимальная зарплата увеличивается до 4723 грн;

с 1 февраля заработает программа по поддержке малого и среднего предпринимательства;

отменяется депутатская неприкосновенность;

воины-добровольцы смогут получить статус участника боевых действий по упрощенной процедуре;

льготники смогут в любое время подать заявление о переходе на наличную денежную форму выплат на жилищно-коммунальные услуги;

учителя средней школы со стажем не более 10 лет получат денежную помощь в размере 21 тыс. грн;

украинцы смогут сами выбирать поставщика газа на выгодных для себя условиях;

начнет функционировать новый Избирательный кодекс", - напоминают в политсиле.

"Украина меняется, с Новым годом!", - заявили в СН.

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За Владимира Зеленского на президентских выборах во втором туре проголосовали 73,22%. На выборах в Верховную Раду его партия "Слуга народа" получила 254 мандата из 424.