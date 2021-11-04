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четверг, 04 ноября 2021 20:40

"Слуги" хотят отстранить Геращенко от заседаний за заявление двухлетней давности

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&quot;Слуги&quot; хотят отстранить Геращенко от заседаний за заявление двухлетней давности
Более двух лет назад Геращенко во время своего выступления назвала "Слуг народа" зелеными человечками. Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Завтра на голосование в Раде вынесут отстранение депутата от "Европейской солидарности" Ирины Геращенко.

Причиной стало то, что более двух лет назад Геращенко во время своего выступления назвала "Слуг народа" зелеными человечками, заявил в четверг народный депутат Владимир Арьев в Facebook. Так президент РФ Владимир Путин называл российских военных оккупантов в Крыму.

"Безнаказанность и абсолютная власть не только развращают. Они делают людей неадекватными. Фракция "ЕС" сегодня требовала проголосовать отстранение от пяти заседаний депутата Галины Третьяковой, которая в прошлом месяце радовалась смерти коллеги Антона Полякова. Та самая Третьякова, у которой дети "некачественные", а участники боевых действий должны получать льготы только если "что-то потеряли на войне", - написал он.

12 сентября 2019 года Регламентный комитет Верховной Рады рекомендовал отстранить Геращенко от участия в пяти пленарных заседаниях парламента, но этого не произошло.

"Третьякова прямо в зале устроила публичную сцену главе фракции "Слуг народа" Давиду Арахамии и... Завтра на голосование выносят отстранение Геращенко! Я не шучу! Два года назад она назвала слуг зелеными человечками и они теперь хотят отстранить ее от участия в парламентских заседаниях, чтобы как-то отбелить или оттенить Третьякову", - добавил Арьев.

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Комитет Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента поддержал 22 октября отстранение народного депутата от "Слуги народа" Третьяковой от пяти пленарных заседаний. Это произошло после того, как Третьякова прокомментировала смерть нардепа, члена группы "Партия "За будущее" Полякова словами: "Как по мне, это минус один враг". Такие слова возмутили депутатскую группу. Ее сопредседатель Тарас Батенко требовал отозвать Третьякову с должности председателя комитета и заявил, что она не достойна быть нардепом.

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