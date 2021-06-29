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вторник, 29 июня 2021 15:35

"Слугам" в чат скинули законопроекты, которые нужно поддержать - список

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Нардепы из фракции "Слуга народа" получили от заместителя председателя фракции "Слуга народа" Павла Халимона список законопроектов, за которые обязательно нужно проголосовать на этой пленарной неделе.

Фото с телефона нардепа Юрия Заславского опубликовали в Telegram "Через плечо".

Автор: t.me/Hello_Rada
  Журналисты в телефоне нардепа Юрия Заславского увидели список законов, которые члены фракции "Слуга народа" должны поддержать на этой неделе
Журналисты в телефоне нардепа Юрия Заславского увидели список законов, которые члены фракции "Слуга народа" должны поддержать на этой неделе

Перечень с подписью "Список випов на неделю" содержит номера законопроектов. Из них шесть номеров обозначенные как очередные и один - как внеочередной. Авторами проектов законов является нардепы "Слуги народа" и президент.

Законопроект №3711-д "О внесении изменений в Закон Украины" О судоустройстве и статусе судей и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины".

Законопроект 4651 "Предложения Президента к Закону "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления". Автор закона - президент Владимир Зеленский.

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Законопроект №4367 "Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования вопросов организации корпоративного управления в банках и других вопросов функционирования банковской системы".

Законопроект №4546 "Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования механизмов вывода банков с рынка и удовлетворения требований кредиторов этих банков".

Законопроект №4547 "Проект Закона о внесении изменений в статью 128 Уголовно-процессуального кодекса Украины относительно особенностей приобретения Фондом гарантирования вкладов физических лиц статуса гражданского истца".

Законопроект №4578-1 "Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты по отдельным вопросам присоединения к газотранспортной или газораспределительной системы".

Как дополнительный значится законопроект №4555 "Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины" О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы "по повышению уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц".

За два года деятельности Верховной Рады девятого созыва народные депутаты подали 257 законопроектов, содержащих коррупциогенные факторы и будут способствовать возникновению коррупции в повседневной жизни. Об этом сообщила общественная организация Институт законодательных идей.

Организация назвала ТОП-10 нардепов, которые подали больше всего законопроектов с коррупционными рисками.

Первое место в антирейтинге занял народный депутат от "Слуги народа", председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев - 30 законопроектов.

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