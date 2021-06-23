Все фракции и группы в Раде производят коррупцию - антирейтинг

В парламенте есть пять фракций и две группы. Фото: Сергей Ковальчук, iportal.rada.gov.ua

За два года деятельности Верховной Рады девятого созыва народные депутаты подали 257 законопроектов, содержащих коррупциогенные факторы и будут способствовать возникновению коррупции в повседневной жизни. Об этом сообщила общественная организация Институт законодательных идей.

Организация назвала ТОП-10 нардепов, которые подали больше всего законопроектов с коррупционными рисками.

Первое место в антирейтинге занял народный депутат от "Слуги народа", председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев - 30 законопроектов.

В десятке антирейтинга оказались лишь нардепы от президентской партии:

Андрей Мотовиловец - 25 коррупционных законопроектов;

Дмитрий Наталуха - 23;

Александр Бакумов - 21;

Андрей Клочко- 20;

Алексей Жмеренецкий, Александр Корниенко и Вячеслав Медянык - по 19;

Александр Ковальчук - 18;

Давид Арахамия - 17.

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В процентном соотношении, наибольше законопроектов с коррупционными рисками от общего количества 423 депутатов подают группы "Доверие" - 19% и "За будущее" - 17%.

Третье место занимает фракция ОПЗЖ - 16% поданных законопроектов являются коррупционными.

Среди законопроектов "Батькивщины" и "Слуги народа" коррупционными являются 15% законопроектов.

Меньше таких подают фракции "Голос" - 14% и "ЕС" - 12%.

Больше всего законопроектов с коррупционными рисками депутаты подают в трех сферах: промышленно-экономическая; налогово-бюджетная и правоохранительная.

На первом месте во всех фракций промышленно-экономическая сфера, а вот второе место отличается. Фракции "Слуга народа", "Батькивщина" и группа "Доверие" подают больше коррупционных законопроектов в налогово-бюджетной сфере.

А в "ОПЗЖ", "За будущее", "Голос" и "ЕС" второе место по количеству коррупционных законопроектов занимает правоохранительная сфера.

"Все привыкли, что коррупция - это взятки и продажные суды. Однако довольно часто коррупция начинается с закона, если в его текст, на этапе подготовки, заложено коррупционные риски", - пишет общественная организация.

Ежегодно государственный бюджет Украины теряет 450 млрд грн из-за коррупционных схем. Если добавить к этой цифре еще 500 млрд грн потенциальных инвестиций, которые Украина не получает из-за тех же схем, то будет еще один государственный бюджет, сообщали СМИ.