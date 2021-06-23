Все фракции и группы в Раде производят коррупцию - антирейтинг

За два года деятельности Верховной Рады девятого созыва народные депутаты подали 257 законопроектов, содержащих коррупциогенные факторы и будут способствовать возникновению коррупции в повседневной жизни. Об этом сообщила общественная организация Институт законодательных идей.
Организация назвала ТОП-10 нардепов, которые подали больше всего законопроектов с коррупционными рисками.
Первое место в антирейтинге занял народный депутат от "Слуги народа", председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев - 30 законопроектов.
В десятке антирейтинга оказались лишь нардепы от президентской партии:
Андрей Мотовиловец - 25 коррупционных законопроектов;
Дмитрий Наталуха - 23;
Александр Бакумов - 21;
Андрей Клочко- 20;
Алексей Жмеренецкий, Александр Корниенко и Вячеслав Медянык - по 19;
Александр Ковальчук - 18;
Давид Арахамия - 17.
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В процентном соотношении, наибольше законопроектов с коррупционными рисками от общего количества 423 депутатов подают группы "Доверие" - 19% и "За будущее" - 17%.
Третье место занимает фракция ОПЗЖ - 16% поданных законопроектов являются коррупционными.
Среди законопроектов "Батькивщины" и "Слуги народа" коррупционными являются 15% законопроектов.
Меньше таких подают фракции "Голос" - 14% и "ЕС" - 12%.
Больше всего законопроектов с коррупционными рисками депутаты подают в трех сферах: промышленно-экономическая; налогово-бюджетная и правоохранительная.
На первом месте во всех фракций промышленно-экономическая сфера, а вот второе место отличается. Фракции "Слуга народа", "Батькивщина" и группа "Доверие" подают больше коррупционных законопроектов в налогово-бюджетной сфере.
А в "ОПЗЖ", "За будущее", "Голос" и "ЕС" второе место по количеству коррупционных законопроектов занимает правоохранительная сфера.
"Все привыкли, что коррупция - это взятки и продажные суды. Однако довольно часто коррупция начинается с закона, если в его текст, на этапе подготовки, заложено коррупционные риски", - пишет общественная организация.
Ежегодно государственный бюджет Украины теряет 450 млрд грн из-за коррупционных схем. Если добавить к этой цифре еще 500 млрд грн потенциальных инвестиций, которые Украина не получает из-за тех же схем, то будет еще один государственный бюджет, сообщали СМИ.
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