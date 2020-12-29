"Слуга" похвастался величественными достижениями Рады 2020 года

Арахамия заметил, что в парламенте выполнили нынешнюю программу примерно на 70%. Фото: 24 канал

В "Слуге народа" считают главными достижениями Верховной Рады 2020 года - открытие рынка земли, легализацию игорного бизнеса, принятие законов о деривативах и о внутреннем водном транспорте, а также завершение первого этапа реформы децентрализации.

Об этом рассказал глава фракции СН Давид Арахамия в комментарии "Интерфакс-Украине".

"Если проанализировать наши собственные ожидания и реализацию, то выполнили мы нашу программу примерно на 70 процентов. Достижения, которые можно считать историческими, - это, в первую очередь, открытие рынка земли, чего на протяжении 30 лет не могла сделать ни одна политическая сила, это также принятие закона о внутреннем водном транспорте, поскольку у нас этот вопрос не был урегулирован, то реки в Украине были загружены лишь на 5 процентов тогда, как в соседних странах - это 30-35 процентов, а вообще во всем мире судоходные реки - это крупный транспортный узел, через который проходит огромное количество грузов, что сохраняет в том числе и дороги, поскольку это самый дешевый вид транспорта".

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Среди важных решений парламента в этом году - это и принятие закона о деривативах. Арахамия заметил, что "10 лет не могли в Украине принять этот закон, мало понятный простому гражданину, но последствия его принятия мы увидим уже 2021 года".

Также "слуга" рассказал и о провалах в работе ВР 2020-го. При этом он считает, что в январе 2021 года парламент приступит к реализации намеченных планов.

"Не успели с реформой СБУ, не успели создать Бюро экономической безопасности вместо фискальной службы, не успели принять во 2-м чтении закон о референдуме, не успели провести амнистию капиталов. Из крупных реформ это, пожалуй, все: в программе они уже практически на выходе, там 95 процентов готовности, но через коронавирус пришлось отложить".

"Думаю, что за 1-й квартал мы попробуем это догнать. И надеюсь, что программу на следующий год даже перевыполним, чтобы догнать хвост 2020-го", - добавил глава фракции.

По результатам исследования движения "Честно", самыми эффективными депутатами 2020 года стали представители фракции "Слуга народа". На их счету наибольшее количество принятых законопроектов.