"Слуга народа" выгуляла в Раду аксессуары почти на полмиллиона

Депутат от "Слуги народа" Оксана Дмитриева выгуляла в Раду аксессуары, совокупная стоимость которых достигает 500 тыс. грн.
Сфотографировали депутата в часах за 400 тыс. грн, с сумочкой и ожерельем примерно на 100 тыс. журналисты "Страна" и "Новости.LIVE".
В один из дней Дмитриева появилась в парламенте в часах с бриллиантами от швейцарского бренда Jacob & Co, стоимость которого по скидке составляет $9,5 тыс. А начальная цена около $15 тыс. (390 тыс. грн).
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В декларации депутата есть эти часы. Там указано, что дата их приобретения - 31.12.2010. То есть часы могли купить за первоначальную цену.
4 ноября депутат пришла на работу с сумочкой от Lanvin и в культовом ожерелье от Chanel.
Народная депутат от "Слуги народа" Елена Шуляк пришла в Верховную Раду в серьгах за €3,6 тыс. или более 120 тыс. грн. Также у нее была сумка за 1932 фунта стерлингов, 73 815 грн.
Ранее Елена Шуляк засветила в парламенте сумку Chanel Jumbo стоимость свыше €7 тыс. или 234 тыс. грн.
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