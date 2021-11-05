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пятница, 05 ноября 2021 17:50

"Слуга народа" выгуляла в Раду аксессуары почти на полмиллиона
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Депутат от "Слуги народа" Оксана Дмитриева выгуляла в Раду аксессуары, совокупная стоимость которых достигает 500 тыс. грн.

Сфотографировали депутата в часах за 400 тыс. грн, с сумочкой и ожерельем примерно на 100 тыс. журналисты "Страна" и "Новости.LIVE".

В один из дней Дмитриева появилась в парламенте в часах с бриллиантами от швейцарского бренда Jacob & Co, стоимость которого по скидке составляет $9,5 тыс. А начальная цена около $15 тыс. (390 тыс. грн).

Автор: Страна
  Депутат от "Слуги народа" Оксана Дмитриева выгуляла в Раду аксессуары, совокупная стоимость которых достигает около 500 тыс. грн
Депутат от "Слуги народа" Оксана Дмитриева выгуляла в Раду аксессуары, совокупная стоимость которых достигает около 500 тыс. грн

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В декларации депутата есть эти часы. Там указано, что дата их приобретения - 31.12.2010. То есть часы могли купить за первоначальную цену.

Автор: pacificbaywatch.com
  Цена аксессуара от до тыс.
Цена аксессуара от до тыс.

4 ноября депутат пришла на работу с сумочкой от Lanvin и в культовом ожерелье от Chanel.

Автор: Александр Гончаров
  Эта модель сумки стоит около 55 тысяч гривен. Бусы - около 45 тыс.грн
Эта модель сумки стоит около 55 тысяч гривен. Бусы - около 45 тыс.грн
Автор: скриншот
  Сейчас сумку можно купить подешевле
Сейчас сумку можно купить подешевле
Автор: скриншот
  Культовые бусы от Chanel
Культовые бусы от Chanel

Народная депутат от "Слуги народа" Елена Шуляк пришла в Верховную Раду в серьгах за €3,6 тыс. или более 120 тыс. грн. Также у нее была сумка за 1932 фунта стерлингов, 73 815 грн.

Ранее Елена Шуляк засветила в парламенте сумку Chanel Jumbo стоимость свыше €7 тыс. или 234 тыс. грн.

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Дата
05
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