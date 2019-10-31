Слуга народа внесла закон о новых правилах растаможки евроблях

В слуге народа предложили новые правила растаможки "євроблях". Фото: Обозреватель

Партия "Слуга народа" предлагает исключить транспортные средства из перечня подакцизных товаров с 2021 года. Документ находится на рассмотрении налогового комитета Рады.

В Верховную Раду внесли законопроект №2342. Им предлагается снижение ставок акцизного налога на ввоз транспортных средств на территорию Украины, сообщают на сайте ВР.

"В течение 180 календарных дней со дня вступления Закона в силу, не учитывать возрастной коэффициент в формуле. От этого показателя формируются ставки акцизного налога для транспортных средств, легковых автомобилей и прочих моторных транспортных средств", - поясняет инициатор законопроекта, депутат от партии Слуга народа Алексей Ковалев.

Документ предлагает отменить норму, которая предусматривает коэффициент 40 до ставок акцизного налога для транспортных средств, которые использовались от 5 до 8 лет и коэффициента 50 для автомобилей, которые использовались свыше 8 лет.

Для транспортных средств, старше 30 лет, и антиквариата предлагается отменить требование в отношении экологических норм при ввозе.

Депутат также предлагает исключить транспортные средства из перечня подакцизных товаров с 2021 года.

Речь идет об исключении из перечня "автомобилей легковых, кузовов к ним, прицепов и полуприцепов, мотоциклов, транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 человек и более, транспортных средств для перевозки грузов.

"Нововведения должны создать правовые предпосылки для растаможивания автомобилей на иностранной регистрации, ввозимых в Украину, а также даст доступ украинцам к подержанному транспорту", - отмечает Алексей Ковалев.

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Бесплатно выехать за границу на автомобиле с европейскими номерами можно, только предварительно его розмитнивши. При вывозе нерастаможенной машины за пределы территории Украины будут применять штрафы. Превышение срока временного ввоза или транзита свыше 30 суток или потеря этих автомобилей предусматривает штраф 170 тыс. грн или их конфискацию.