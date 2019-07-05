"Слуга народа" ведет в Раду кума Медведчука

22-й номер избирательного списка партии "Слуга народа" на выборах в ВР Андрей Холодов является кумом пророссийского политика Виктора Медведчука. Фото - Багнет

22-й номер избирательного списка партии "Слуга народа" на досрочных выборах в Верховную Раду Андрей Холодов является кумом пророссийского политика Виктора Медведчука.

Детей Холодова и его жены, Екатерины Шаховской, крестила Оксана Марченко. Она жена Медведчука. Который, в свою очередь, является кумом президента РФ Владимира Путина. Об этом говорится в расследовании программы "Схемы", опубликованном 4 июля.

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В сюжете говорится, что Холодов является не публичным человеком. Связан с деятельностью МАФов в Киеве.

По данным "Схем", именно на Шаховскую оформлена вилла в Вене, приобретенная в 2013 году за €6 млн. Журналисты отметили, что недвижимость Холодова расположена недалеко от жилья украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Ранее журналист и адвокат Алексей Шевчук сообщил, что Андрей Холодов не проживает длительное время на территории Украины. Он живет в одном из элитных районов австрийской Вены. Государственная пограничная служба на запрос находился ли Холодов за рубежом более 180 дней за год или дольше 3-х месяцев подряд пока не ответила.