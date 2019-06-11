Слуга народа: в партию Зеленского идет скандальный СБУшник Януковича

В партию Зеленского идет скандальный СБУшник Януковича. Фото: Обозреватель

В Верховную Раду от партии "Слуга народа" по мажоритарному округу Днепропетровской области баллотируется СБУшник времена президентства Виктора Януковича Виталий Криворучко.

Кандидат в народные депутаты руководил разгоном Евромайдана и был членом партии экс-"регионалов" "Возрождение", сообщает Информатор.

К марту 2014-го Криворучко занимал должность первого заместителя главы СБУ в Днепропетровской области. После люстрации Виктора Воропая руководил службой в Днепре. В октябре 2014-го люстрировали и самого Криворучко.

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В январе 2014-го экс-сотрудник СБУ лично отвечал за операцию по разгону Майдана. В результате акции на активистов напали группы титушек и началась стрельба. Десятки человек получили огнестрельные ранения из табельного и травматического оружия, несколько человек оказались в тяжелом состоянии в реанимации.

"Согласно закону Украины "Об очистке власти" Криворучко не может занимать руководящие должности в течение 10 лет. Бывший СБУшник Януковича развернул после люстрации активную политическую деятельность, объединившись с "осиротевшими экс-"регионалами" в партию "Возрождение".

Потенциального министра обороны от команды Зеленского и кандидата в народные депутаты по списку "Слуги народа" обвинили в коррупции при проведении тендерных процедур и закупок в армии.