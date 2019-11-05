"Слуга народа" Ткаченко заселился в незадекларированный особняк на Трухановом острове – Bihus

Народный депутат от "Слуги народа", бывший гендиректор "1+1 Media" Александр Ткаченко пользуется домом на Трухановом острове в Киеве, хотя не декларировал этого.

Об этом сообщают журналисты Bihus info

Землю, где имение, город передавал под спортивную базу.

Журналисты увидели фотографии в соцсетях Ткаченко и его жены Анны.

Снимки с озером и соседними домами и территориями публиковались в разные сезоны, начиная с 2016-го. Это свидетельствует о систематическом использования Ткаченко этого дома в рекреационной зоне в течение не менее трех лет.

Нардеп сначала заявил, что дом он арендовал "не иногда, а в этом году", а снимки затем объяснил: "Мы там периодически бывали, не секрет". О декларировании Ткаченко сказал: "За 2019-й будет указано в декларации - и у кого арендую, и сколько плачу. Это не секрет. Всему свое время".

Дом расположен на спортивной базе незаконно, сообщает СМИ.

В 1994 году Киевсовет выделил землю на Трухановом острове для водноспортивной базы, затем несколько раз продлевал аренду.

В договоре по 2016-й стоимость 4 га значилась 32 млн 257 тыс грн, а стоимость аренды - почти миллион (3%). Аренда предусматривалась на 15 лет.

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В прошлом году Киевсовет продлил соглашение на аренду, но стоимость имущества снизилась до 18 млн - и, соответственно, подешевела аренда. При этом в документах на этот участок городской земли появилась частная здание в 400 кв м.

В реестре прав на недвижимое имущество этот дом числится как нежилое административное здание.

Владельцем здания является Денис Копылов - президент инвестиционной компании, ООО "Учебно-спортивный коммерческий клуб "Украина". Тот подтвердил, что сдает в аренду дом Ткаченко.

Также журналисты указывают: Ткаченко заселился в незадекларированное имение после того, как телеканал "1+1" еще в 2015 году показал расследование о незаконности поселений на Трухановом острове.

Ранее Александр Ткаченко, претендующий на должность председателя Киевской городской государственной администрации, подал декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.