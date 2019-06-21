"Слуга народа" скрывает списки депутатов

Партия президента подала в Центральную избирательную комиссию документы 199 депутатов.

Фото: pravda.

Но ни об одном из них нет информации, пишет пресс-служба политсилы у Facebook.

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"Поздно вечером мы подали документы 199 кандидатов в одномандатных округах. Наши юристы - герои", - говорится в сообщении пресс-центра Зеленского.

Партия "Голос" Святослава Вакарчука допускает, что с президентской партией "Слуга народа" в новой Верховной Раде может быть в коалиции. Но это будет не объединение, а партнерство с общими приоритетами.