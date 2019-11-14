"Слуга народа" Скороход: Моего мужа арестовали, потому что голосовала "красной кнопкой"

Муж Скороход заочно осужден в России. Фото: kievvlast.com.ua

Народный депутат от "Слуги народа" Анна Скороход заявила о давлении фракции и правоохранительных органов.

С трибуны парламента она сообщила, что из-за отличной от фракции позиции ее мужа задержали.

"По поручению... [заместителя генпрокурора Виталия] Касько к [представителя Офиса президента Александру] Клименко моего мужа незаконно задержали. Основанием стали мои голосования в зале - отстаивание государственной собственности ГТС и "красная кнопка" против открытия рынка земли. Решение о задержании незаконно. Основание - запрос Российской Федерации от 2017 года. До этого никаких вопросов не было. А после "красной кнопки" идет задержание моего мужа", - сказала Скороход.

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Она обратилась к президенту и правоохранительным органам с требованием прекратить давление.

"Когда мы шли с командой и отстаивали президента на выборах, никто не думал, что потом нас будут ломать через колено и действовать такими методами", - заявила нардеп.

Муж Скороход Алексей Алякин - ранее известный в России банкир. Там его заочно осудили за "отмывание" более 1 млрд рублей. В 2013 году он бежал в Украину. В 2018 году был задержан сотрудниками СБУ, тогда его готовили к депортации в РФ и аннулировали гражданство. Позже суд обязал вернуть паспорт Алякину.