"Слуга народа" прилег отдохнуть на рабочем месте – юзеры иронизируют

Депутат от "Слуги народа" Алексей Устенко прилег на рабочее место в зале заседаний Верховной Рады.

Фото Устенко опубликовал фотограф Ян Доброносов.

На нем видно депутата, который склонился над рабочим местом, немного прилег и держит в руке телефон.

"Устал", - написал фотограф.

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Пользователи иронично посочувствовали нардепу.

Алексей Устенко попал в парламент №86 в списке "Слуги народа". Член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.