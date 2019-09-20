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пятница, 20 сентября 2019 14:11

"Слуга народа" прилег отдохнуть на рабочем месте – юзеры иронизируют

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Депутат от "Слуги народа" Алексей Устенко прилег на рабочее место в зале заседаний Верховной Рады.

Фото Устенко опубликовал фотограф Ян Доброносов.

На нем видно депутата, который склонился над рабочим местом, немного прилег и держит в руке телефон.

"Устал", - написал фотограф.

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Пользователи иронично посочувствовали нардепу.

 

Алексей Устенко попал в парламент №86 в списке "Слуги народа". Член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

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