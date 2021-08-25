"Слуга народа" предал Зеленского - заявление партии

Александр Котляр баллотировался в городской совет от партии "Слуга народа".

Секретарь Криворожского городского совета, представитель "Слуги народа" Александр Котляр предал партию. Об этом заявили в политсиле.

"Сегодняшнее заявление Александра Котляра о сложении полномочий секретаря городского совета является предательством.

Это решение не обсуждал ни с депутатской фракцией партии "Слуга народа" в Криворожском городском совете, ни с Криворожской городской организацией партии.

Котляр никак не обосновал свою позицию, изменив принципам политической силы и президента Украины Владимира Зеленского. Котляр не способен взять ответственность перед городом. Он показал себя не только как несостоятельный политик, но и как некомандный игрок", - говорится в заявлении.

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В партии сообщили, что фракция "СН" покинула сессионный зал, поскольку "не видела смысла наблюдать за политическим фарсом, устроенным негласной "коалицией" партий "Европейская Солидарность", ОПЗЖ и "Блок Вилкула".

25 августа Юрий Вилкул стал исполняющим обязанности мэра Кривого Рога. Вилкулбыл мэром города дважды. В третий раз он отказался от участия во втором туре выборов, ссылаясь на состояние здоровья. Мэра Кривого Рога Константина Павлова обнаружили мертвым на пороге дома 15 августа. Следствие рассматривает три основные версии происшествия: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием. Не исключается и версия доведения до самоубийства.