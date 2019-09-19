"Слуга народа" потроллил Кличко

Просьба мэра Киева Виталия Кличко распустить городской совет пока выглядит только на словах.
Об этом в кулуарах сказал заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.
На вопрос: "Кличко собирается инициировать роспуск Киевсовета. Какова ваша позиция?" нардеп ответил:
"Вы знаете, я собираюсь бегать утром, но пока не получается. Кто-то собирается похудеть с 1 января. Такие планы у людей по жизни разные есть.
Превратится ли его попытки на конкретный документ, мы будем ждать".
Касательно досрочных выборов, то Корниенко отреагировал:
"Наша правовая позиция, что законопроект о столице и существенно изменяет полномочия и Киевсовета, и мэра. Поэтому это является основанием для проведения досрочных выборов".
"Президент назначает председателя Киевской городской госадминистрации. Этот вредный дуализм, который проходил все эти годы. Время его прекратить. И перейти в нормальную европейскую модель, когда у нас есть с полномочиями, близкими к полномочиям так называемых префектов, председатель КГГА и избранный городским советом исполком.
Есть мэр, который осуществляет представительские функции, стратегические, частично оперативные. Это все должно в комплексе работать. Плюс, это расширение полномочий вниз. Возвращаем районные советы. Их должно быть не 10, а больше", - добавил заместитель председателя фракции.
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Виталий Кличко просит Верховную Раду распустить Киевский городской совет и провести досрочные выборы. Об этом он заявил 19 сентября.
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