Кличко просит распустить Киевский городской совет

Кличко просит Раду распустить Киевский городской совет. Фото: news.vash.ua

Виталий Кличко просит Верховную Раду распустить Киевский городской совет и провести досрочные выборы.

Об этом он заявил 19 сентября, пишет ТСН.

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"Сегодня мы видим, что кворума нет. То есть работать готовы таки не все. И поэтому я обращаюсь в парламент. Это обращение о роспуске Киевсовета 8-го созыва и назначении досрочных выборов в Киеве. И теперь пусть депутаты идут и рассказывают киевлянам, как они работали и почему они думают, что их выберут снова", - говорит Кличко.

На заседание зарегистрировалось 38 депутатов из 120.

Внеочередные выборы мэра Киева и депутатов городского совета могут произойти 8 декабря 2019-го.