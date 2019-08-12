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понедельник, 12 августа 2019 14:01

"Слуга народа" планирует "делиться": назвали комитеты, которые собираются отдать оппозиции

1 Комментировать
&quot;Слуга народа&quot; планирует &quot;делиться&quot;: назвали комитеты, которые собираются отдать оппозиции
"Мы пока говорили о двух - комитет по вопросам свободы слова и комитет по правам человека и нацменьшинств", - Корниенко. ФОТО: Вадим Чуприна

Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и комитет по правам человека и нацменьшинств планируют отдать под руководство оппозиции.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил будущий нардеп Александр Корниенко.

"Мы пока говорили о двух - комитет по вопросам свободы слова и комитет по правам человека и нацменьшинств. Но у них там какое-то свое мнение по этому поводу", - сказал политик.

Налоговый и таможенный комитеты планируют объединить, а комитет по евроинтеграции останется отдельным, добавил Корниенко.

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Сейчас в Верховной Раде Украины 27 комитетов и спецкомиссия по вопросам приватизации. Руководитель "Слуги народа" Дмитрий Разумков на первом заседании подготовительной группы предложил уменьшить количество комитетов до 23 (одним из которых является комиссия по приватизации). А также снизить предельное количество депутатов в комитетах с 35 до 31 или 29. Предварительно депутаты проголосовали за наименьшее и наибольшее количество депутатов - 7 и 31 соответственно.

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Комментарии

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Дата
12
августа

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