"Слуга народа" планирует "делиться": назвали комитеты, которые собираются отдать оппозиции

"Мы пока говорили о двух - комитет по вопросам свободы слова и комитет по правам человека и нацменьшинств", - Корниенко. ФОТО: Вадим Чуприна

Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и комитет по правам человека и нацменьшинств планируют отдать под руководство оппозиции.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил будущий нардеп Александр Корниенко.

"Мы пока говорили о двух - комитет по вопросам свободы слова и комитет по правам человека и нацменьшинств. Но у них там какое-то свое мнение по этому поводу", - сказал политик.

Налоговый и таможенный комитеты планируют объединить, а комитет по евроинтеграции останется отдельным, добавил Корниенко.

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Сейчас в Верховной Раде Украины 27 комитетов и спецкомиссия по вопросам приватизации. Руководитель "Слуги народа" Дмитрий Разумков на первом заседании подготовительной группы предложил уменьшить количество комитетов до 23 (одним из которых является комиссия по приватизации). А также снизить предельное количество депутатов в комитетах с 35 до 31 или 29. Предварительно депутаты проголосовали за наименьшее и наибольшее количество депутатов - 7 и 31 соответственно.