"Слуга народа" опоздала на собственное выступление из-за кофе

Депутат от "Слуги народа" Анастасия Красносельская опоздала на свое выступление, потому что пила кофе.
Это произошло во время принятия изменений в закон Украины "О Высшем антикоррупционный суд", пишет depo.
Дмитрий Разумков предоставил слово Краносильской. Она не появлялась. Коллеги пригласили ее в зал.
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"Я искренне извиняюсь, коллеги", - начала свое выступление Красносельская. Говорила с одышкой, потому что бежала в зал.
"Анастасия Олеговна, я думаю, что кофе можно выпить и во время перерыва", - прокомментировал опоздание Разумков.
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков провел встречу с председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирославом Лайчаком.
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