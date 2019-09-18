"Слуга народа" опоздала на собственное выступление из-за кофе

Депутат от "Слуги народа" Анастасия Красносельская опоздала на свое выступление, потому что пила кофе. Фото: antac.org.ua

Депутат от "Слуги народа" Анастасия Красносельская опоздала на свое выступление, потому что пила кофе.

Это произошло во время принятия изменений в закон Украины "О Высшем антикоррупционный суд", пишет depo.

Дмитрий Разумков предоставил слово Краносильской. Она не появлялась. Коллеги пригласили ее в зал.

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"Я искренне извиняюсь, коллеги", - начала свое выступление Красносельская. Говорила с одышкой, потому что бежала в зал.

"Анастасия Олеговна, я думаю, что кофе можно выпить и во время перерыва", - прокомментировал опоздание Разумков.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков провел встречу с председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирославом Лайчаком.