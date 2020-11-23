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"Слуга народа" находится на грани раскола

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&quot;Слуга народа&quot; находится на грани раскола
Подоляк говорит, что крупный бизнес инвестирует капиталы в определенные политические проекты. Фото: Укринформ

Фракция "Слуга народа" теряет единство через ориентированность части депутатов на олигархов или на другие политические проекты. Для сохранения фракционного единства необходимо усилить коммуникацию и с крупным бизнесом, и с нардепами.

Об этом рассказал советник председателя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "Бабелю".

Сейчас очевидно, что олигархи или, скорее, большой бизнес инвестировали капиталы в определенные политические проекты, в частности в рамках партии "Слуга народа", уверяет он.

"Теперь они в примитивный способ пытаются решать лоббистские задачи. Наша цель - объяснить крупному бизнесу, что так это не работает".

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Нужно усилить коммуникацию с парламентом, отметил Подоляк.

"Если полгода назад можно было коммуницировать через раз, то сейчас нужно постоянно объяснять свои действия. Есть глава фракции, несколько групп, актив, который может практически регулярно в своем кругу встречаться с нами, с профильными заместителями и министрами и обсуждать единую стратегическую позицию. Я понимаю, что не все депутаты будут на это откликаться, потому что многие из них заинтересованы в других политических проектах".

Советник главы ОП считает, что для общения с крупным бизнесом нужна публичная платформа.

"Обсудить все правила, условия и сказать, что мы хотим, чтобы вы их придерживались. В Украине по какой-то традиции большой бизнес считает необязательным выполнять взятые на себя обязательства перед государством".

В Верховной Раде 9-го созыва работают 423 народных депутата. 246 из которых - представители фракции "Слуги народа".

"Слуга народа" на внеочередных парламентских выборах получила 43,16% голосов и сформировала монобильшинство в Верховной Раде.

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