"Слуга народа" на российском ТНТ: рассказали, будет ли смотреть Путин

Песков говорит, что у Путина нет времени на сериалы. ФОТО: Студия 95 квартал

Президент России Владимир Путин не смотрел и не собирается смотреть украинский телесериал "Слуга народа", который 11 декабря покажет российский телеканал ТНТ.

Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает российское агентство ТАСС.

"Он (Путин - Gazeta.ua) не смотрит сериалы, поэтому я убежден, что он не смотрел (" Слугу народа "- Gazeta.ua), и убежден, что смотреть не будет, потому что времени у него нет", - сказал Песков .

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Он отметил, что не знал о показе сериала российским телеканалом.

"ТНТ - это частный канал, никак не государственный, и для того, чтобы показывать какой-то сериал, никакого разрешения у Кремля получать не нужно".

11 декабря телеканал ТНТ впервые на российском телевидении начнет показ сериала "Слуга народа". В России назвали сериал "оригинальной сатирой на современную политику и отношение народа и власти в Украине". "Слуга народа" - комедийный телесериал, рассказывающий историю избрания президентом Украины учителя истории Василия Голобородько. Главную роль исполнил тогдашний комик, а ныне президент Владимир Зеленский. Сериал имеет 3 сезона на 51 серию в целом.