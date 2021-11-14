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воскресенье, 14 ноября 2021 09:38

"Слуга народа" купил джип премиум класса за 1,1 млн грн

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&quot;Слуга народа&quot; купил джип премиум класса за 1,1 млн грн
В прошлом году народный депутат официально заработал 528 217 грн. Фото: sluga-narodu.com

Народный депутат от "Слуга народа", председатель Комитета по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев приобрел внедорожник премиального уровня Subaru Forester 2021 года выпуска за 1,1 млн грн.

Об этом сообщил в Едином государственном реестре деклараций.

Джип премиум-класса купил 29 октября.

За 2020 год нардеп уже декларировал три джипа – Subaru Forester 2004 года, Jeep Cherokee 2017-го и Land Rover Freelander 2001-го, записанный на жену Аллу Глущенко.

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В прошлом году народный депутат получил 528 217 грн зарплаты.

Наличными Потураев хранит €18 тыс. и $30 тыс, у жены – $27 тыс, 730 тыс. грн и €9 тыс, сына – 40 тыс. грн.

В сентябре журналисты Bihus.info сообщали, что 70-летняя мать нардепа от "Слуга народа", председателя Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрея Клочко в течение двух лет стала обладательницей двух квартир в Киеве, дома, земельных участков и авто. Стоимость имущества оценили в 14,5 млн грн.

Нардеп заявил, что матери помогает "обеспеченная" сестра. Однако журналисты выяснили, что женщина не имеет никакого бизнеса и состояния для приобретения недвижимости и имущества.

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