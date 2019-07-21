"Слуга народа" имеет кандидату на должность министра обороны - Арахамия

Давид Арахамия хочет сотрудничать с Советом национальной безопасности и обороны. Фото: twnews.at

Кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Давид Арахамия знает имя кандидата на должность министра обороны, но разглашать отказался.

Об этом 4-й номер сказал в штабе политсилы.

"Я знаю. Но я вижу, что как только кто-то появятся на арене, как потенциальный кандидат, его так сильно мочат! На белое говорят черное. Это гражданский человек, как должно быть по закону", - сказал Арахамия.

Он рассказал, что хочет сотрудничать с Советом национальной безопасности и обороны.

"Там много чего надо менять. Ничего нового не надо выдумывать. С нашими иностранными советниками и экспертами было очень много стратегий, но они медленно продвигаются. Поэтому надо брать уже наработанный документ, чтобы не тратить время, и заниматься им. Сейчас я ищу кадровый резерв, людей-реформаторов, которые могут присоединиться к сфере обороны и воплощать в жизнь наработки.

С Турчиновым еще не встречался. Но каждый день работаем с министром обороны Полтораком, его заместителями. У них есть наработки законопроектов, которые они называют срочными. Пытаемся их прописать в драфт коалиционного соглашения, чтобы это имело наибольший вес и мы могли это продвигать", - сказал Арахамия.

Давид Арахамия идет в Верховную Раду 4-м номером в списке "Слуги народа". Автор волонтерского "Народного проекта", который с начала военной агрессии РФ в 2014 году активно поддерживает украинскую армию. Был советником председателя Николаевской ОГА Вадима Мерикова. Получил от президента Петра Порошенко орденом "За заслуги" 3 степени.