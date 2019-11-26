"Слуга народа" имеет 35 "говорящих голов" - СМИ

К "универсальным солдатам" "Слуги народа" причисляют Разумкова и Арахамию.

В Офисе президента пишут короткую выжимку всем законам, чтобы депутаты фракции "Слуга народа" могли быстро разобраться, за что голосуют, и формируют информационные тезисы - что им и как говорить на публику.

Каждый понедельник в кабинете заместителя председателя Офиса президента Кирилла Тимошенко происходят "планерки". Верховную Раду на этих встречах представляют депутаты "Слуги народа" Евгения Кравчук, в прошлом пресс-секретарь партии "Укроп", и Никита Потураев. Последний привлекает к работе еще и своего давнего партнера, политконсультанта Дениса Семенова, пишет "Українська правда"

По сути это главный непубличный центр принятия решений о том, что, как и на каких каналах новая власть планирует рассказывать на этой неделе/месяце/году. Доминирующую позицию на этих встречах имеет Офис президента.

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Касательно сотрудничества с ВР, то в ОП есть аналитики, которые пишут короткую выжимку всем законам, чтобы депутаты могли быстро разобраться, за что голосуют.

Упомянутые Потураев, Семенов и Кравчук пишут для депутатов информационные тезисы, которые в новой команде принято называть "рамками", но которые по сути ничем не отличаются от того, что при предыдущей власти называли "темниками Порошенко".

Эти "рамки" получают спикеры партии "Слуга народа", которые отвечают за публичное позиционирование политсилы.

За два месяца работы во фракции "Слуга народа" выделился пул спикеров. Это, в частности, председатели комитетов, которые могут комментировать что-то из своей профессиональной сферы, и так называемые "универсальные солдаты", которые готовы общаться с журналистами на любые темы. Сюда относят Дмитрия Разумкова, Александра Корниенко, Давида Арахамию, Руслана Стефанчука, Ирину Верещук.

Как сообщают источники во фракции, в политсиле сейчас около 35 "говорящих голов", для которых в отдельный чат "Спикеры" сбрасывают упомянутые "рамки".

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан утвердил порядок еженедельных совещаний у президента Владимира Зеленского. В них примут участие председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, народные депутаты, премьер-министр Алексей Гончарук, члены Кабинета министров и руководителей других центральных органов исполнительной власти.