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понедельник, 25 ноября 2019 12:59

Богдан распорядился собирать нардепов на Банковой

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Богдан распорядился собирать нардепов на Банковой
На Банковой хотят собирать нардепов на совещания.

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан утвердил порядок еженедельных совещаний у президента Владимира Зеленского.

В них примут участие председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, народные депутаты, премьер-министр Алексей Гончарук, члены Кабинета министров и руководителей других центральных органов исполнительной власти, пишут "Українські новини"

"Еженедельное совещание проводится, как правило, по понедельникам в 17:00", - говорится в распоряжении от 7 ноября.

Предложения по повестке дня и участников совещания Зеленскому вносит Богдан.

На совещаниях могут рассматриваться вопросы основных событий в политической, экономической и социальной сферах жизни, состояния и проблем реализации основ внутренней и внешней политики, и другие.

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Андрей Богдан возглавил Администрацию президента Владимира Зеленского в мае. Когда ее переименовали, с 25 июня стал руководителем Офиса президента. До этого был адвокатом олигарха Игоря Коломойского.

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