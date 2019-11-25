Богдан распорядился собирать нардепов на Банковой

На Банковой хотят собирать нардепов на совещания.

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан утвердил порядок еженедельных совещаний у президента Владимира Зеленского.

В них примут участие председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, народные депутаты, премьер-министр Алексей Гончарук, члены Кабинета министров и руководителей других центральных органов исполнительной власти, пишут "Українські новини"

"Еженедельное совещание проводится, как правило, по понедельникам в 17:00", - говорится в распоряжении от 7 ноября.

Предложения по повестке дня и участников совещания Зеленскому вносит Богдан.

На совещаниях могут рассматриваться вопросы основных событий в политической, экономической и социальной сферах жизни, состояния и проблем реализации основ внутренней и внешней политики, и другие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы

Андрей Богдан возглавил Администрацию президента Владимира Зеленского в мае. Когда ее переименовали, с 25 июня стал руководителем Офиса президента. До этого был адвокатом олигарха Игоря Коломойского.