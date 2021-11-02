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"Слуга народа" и "ЕС" лидируют в партийных рейтингах, другие партии отстают – Центр Разумкова

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&quot;Слуга народа&quot; и &quot;ЕС&quot; лидируют в партийных рейтингах, другие партии отстают – Центр Разумкова
Центр Разумкова опубликовал данные нового соцопроса. Фото: ХАІ

Рейтинг партии "Слуга народа" снижается, партия "Европейская солидарность" увеличивает поддержку.

Об этом свидетельствует телефонный опрос Центра Разумкова, в котором приняло участие 1200 респондентов.

Ошибка опроса не превышает 2,9%.

Падение рейтингов провластной партии связывают с ухудшением социально-экономической ситуации и падением уровня жизни граждан.

Если бы в ближайшее время прошли выборы в Верховную Раду Украины, за партию "Слуга народа" готовы отдать свой голос 15% всех опрошенных. За партию "Европейская солидарность" готовы отдать свой голос 12,4% всех опрошенных.

Другие партии существенно отстают от лидеров: "Оппозиционная платформа - За життя" - 7,5%, ВО "Батькивщина" - 7,2%, условная партия Дмитрия Разумкова - 5,5%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 4,6%, "Сила и честь" 3,6%, "Наши" - 3,1%, Радикальная партия Олега Ляшко - 2,1%, за каждую из других политических сил - менее 2% избирателей.

Каждый четвертый опрошенный считает "Европейскую Солидарность" главной и реальной оппозицией нынешней власти. Такого мнения придерживаются 24,6% опрошенных. 20,9% называют ОПЗЖ, 12,3% - ВО "Батькивщина".

У большинства опрошенных (55,9%) за последние два года ухудшилось материальное положение их семьи; треть респондентов (35,3%) ответили, что оно не изменилось и 7,5% считают, что оно улучшилось.

Главными причинами экономического кризиса в Украине чаще всего называют некомпетентность власти (39,1%) и высокий уровень коррупции (35,4%). 10,2% опрошенных главной причиной экономических проблем считают пандемию коронавируса, а 10,0% - войну на Востоке Украины.

Основными причинами энергетического кризиса чаще называют коррумпированность (37,5%) и некомпетентность власти (36,8%). 13,7% респондентов основной причиной кризисных явлений в энергетике считают ситуацию на мировых рынках газа.

Более половины респондентов (52,0%) считают, что ответственность за отопительный сезон несут центральные власти, и они из государственного бюджета должны покрыть дополнительные расходы на отопление. 17,5% опрошенных возлагают большую ответственность на местное самоуправление. Четверть опрошенных (24,6%) ответили, что им безразлично, кто будет компенсировать расходы, центральные власти или местные, главное, чтобы в школах, больницах и садах были теплые батареи.

Оценивая достаточность средств, предусмотренных властями на отопительный сезон на субсидии на жилищно-коммунальные услуги, 43,6% опрошенных считают, что правительство должно увеличить сумму средств на субсидии и увеличить количество семей, имеющих право их получать. 7,3% респондентов считают, что этих средств достаточно. 7,0% опрошенных ответили, что их не интересует этот вопрос, а 35,3% отметили, что не знают, сколько средств предусмотрено правительством на субсидии.

По данным другого опроса Центра Разумкова в июле-августе 2021 года, проводившемся методом "лица к лицу", рейтинг партии "Слуга народа" от всех составил 17,1%, "Европейская Солидарность" - 10,7% от всех опрошенных.

Опрос КМИС, проведенный 15-18 октября 2021 года, зафиксировал преимущество партии "Европейская Солидарность", за которую готовы проголосовать 14,9% всех опрошенных, за партию "Слуга народа" готовы проголосовать 14,7% всех опрошенных.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 23 по 27 октября 2021 методом САТИ (телефонный опрос). Были опрошены 1200 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

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